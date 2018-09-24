Азербайджан расширил продажу вооружения за рубеж

Министерство оборонной промышленности Азербайджана расширило продажу вооружения зарубежным странам.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в понедельник на пресс-конференции сказал замминистра оборонной промышленности Яхья Мусаев.

"В основном увеличена продажа стрелкового оружия. Основные его покупатели - это азиатские, африканские и ближневосточные страны", - сказал Мусаев.

Напомним, что в Баку 25 - 27 сентября состоится Азербайджанская международная оборонная выставка "ADEX-2018".

Организуемая в третий раз выставка, которая с 2014 года каждые два года проводится в регионе под названием "ADEX", одно из самых широкомасштабных мероприятий, организуемых для демонстрации вооружения и военной техники.

На предстоящей выставке ожидается участие 224 компаний, представляющих 29 стран мира.

Азербайджан, Турция, Франция, Россия, Израиль, Беларусь, Пакистан, Сербия, Украина и другие страны будут представлены на выставке национальными стендами.

Также в выставке примут участие ведущие компании, представляющие оборонную промышленность Болгарии, Китая, Италии, Литвы, Нидерландов и других стран-участниц.

Выставка будет организована в трех павильонах Baku Expo Center и на открытом воздухе.

Павильон министерства оборонной промышленности Азербайджана будет находиться в третьем зале Baku Expo Center.

Выставка "ADEX-2018" является идеальной платформой для демонстрации самых последних образцов вооружения и подписания новых договоров в сфере международного военно-технического сотрудничества. Информационную поддержку выставки обеспечивают более 60 местных и международных ведущих медиа - новостных агентств, веб-сайтов и журналов.

Выставка проводится по инициативе и при организации министерства оборонной промышленности.

В качестве организатора выставки выступает компания "Caspian Event Organisers" (CEO).