В Азербайджане предлагают расширить полномочия Наблюдательных советов банков
В Азербайджане предлагается внести поправки в закон "О банках". Этот вопрос был обсужден в понедельник на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Одна из предлагаемых поправок в статью 25 закона предполагает расширение полномочий Наблюдательных советов банков.
Согласно предлагаемой поправке, Наблюдательный совет банка сможет назначать и освобождать от должности членов Комитета аудиторов банка.
Также предлагается сократить максимальный срок полномочий членов правления банков. Согласно предлагаемым поправкам, члены правления банка могут назначаться на срок максимум три года. В данный момент предусмотренный законом максимальный срок составляет четыре года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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