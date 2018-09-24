В Азербайджане предлагают расширить полномочия Наблюдательных советов банков

24 сентября 2018 12:23

В Азербайджане предлагается внести поправки в закон "О банках". Этот вопрос был обсужден в понедельник на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Одна из предлагаемых поправок в статью 25 закона предполагает расширение полномочий Наблюдательных советов банков.

Согласно предлагаемой поправке, Наблюдательный совет банка сможет назначать и освобождать от должности членов Комитета аудиторов банка.

Также предлагается сократить максимальный срок полномочий членов правления банков. Согласно предлагаемым поправкам, члены правления банка могут назначаться на срок максимум три года. В данный момент предусмотренный законом максимальный срок составляет четыре года.

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