Официальный курс маната на 25 сентября
25 сентября 2018 08:30 240
Официальный курс маната по отношению к доллару на 25 сентября 2018 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центральный банк страны.
Узнавайте лучший курс валют в обменниках Баку на AZN.DAY.AZ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
24 сентября 20:22 638
Саудовская Аравия вложила в экономику Азербайджана сотни миллионов долларов
24 сентября 14:41 582
За два года таможенные поступления в казну Азербайджана от е-торговли выросли в 20 раз
24 сентября 14:23 1 028
Bloomberg: Азербайджан в числе самых стремительно набирающих популярность турнаправлений
24 сентября 12:23 679
В Азербайджане предлагают расширить полномочия Наблюдательных советов банков
-
24 Сен. 17:29 7 409
-
24 Сен. 10:53 6 089
-
24 Сен. 17:49 4 561
-
24 Сен. 14:31 4 516
-
24 Сен. 16:27 3 308