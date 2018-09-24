Саудовская Аравия вложила в экономику Азербайджана сотни миллионов долларов

Общий объем инвестиций государственных и частных компаний Саудовской Аравии в азербайджанскую экономику составляет 368 миллионов долларов.

Об этом сказал в понедельник председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Гурбанлы в ходе приема, организованного в Баку по случаю Дня Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Для Азербайджана важное значение имеет расширение сотрудничества с Саудовской Аравией в сферах строительства, инфраструктуры, энергетики, включая возобновляемую энергетику, сельского хозяйства и туризма", - сказал Гурбанлы.

В свою очередь, временный поверенный в делах Саудовской Аравии в Азербайджане Мамдух Алиярбу отметил, что Эр-Рияд придает особое значение отношениям с Баку.

"Взаимные визиты официальных лиц двух стран, которые привели к подписанию многих важных документов, являются ярким индикатором двусторонних отношений", - сказал дипломат.