Россия и Азербайджан обсудят увеличение квоты для грузовых перевозок через Дагестанскую таможню
Россия может запросить у Азербайджана увеличения разрешений водителям грузовиков, пропускаемых через дагестанскую таможню. Об этом, как передает Кавказ Сегодня, сообщил глава Дагестана Владимир Васильев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как сообщается на сайте главы региона, на таможне Яраг-Казмаляр установили весовой контроль, из-за чего там выросли большие очереди. Это наносит ущерб перевозчикам быстропортящихся продуктов.
Руководитель Минтранса Дагестана Ширухан Гаджимурадов обратился к руководству Дагестанской таможни, чтобы они откликнулись на обращения водителей. Сегодня в Дагестане работает свыше трех тысяч международных грузовых автоперевозчиков.
"Думаю, есть необходимость обсудить с азербайджанской стороной вопросы увеличения количества разрешений для российских водителей, среди которых 95% - дагестанцы", - сообщил Гаджимурадов главе региона.
Владимир Васильев пообещал всяческую поддержку в решении этого вопроса.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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