Хорватия огласила ожидаемые объемы поступления азербайджанского газа через IAP
Хорватия ожидает получить примерно 2,5 миллиарда кубометров газа в год через Ионическо-Адриатический трубопровод (IAP), предполагающий поставки азербайджанского газа в Европу, сказали Trend в министерстве окружающей среды и энергетики Хорватии, передает Day.Az.
"Ионическо-Адриатический трубопровод соединит существующую газотранспортную систему Хорватии с системой Трансадриатического трубопровода (TAP) через территорию Черногории и Албании. Общая протяженность газопровода от Сплита (Хорватия) до Фиери (Албания) составляет 511 километров (длина хорватского участка - 252 километра). Планируется, что Хорватия получит около 2,5 миллиарда кубических метров газа в год через IAP с общей мощностью в 5 миллиардов кубометров в год", - сказали в министерстве.
Далее, в минэнерго отметили, что Хорватия считает Трансадриатический трубопровод важной частью "Южного газового коридора" и как один из трубопроводов, который обеспечит диверсификацию маршрутов и безопасность поставок для Европы.
Отметим, что трубопровод IAP в албанском городе Фиери планируется подключить к Трансадриатическому газопроводу (ТАР), который предназначен для поставок азербайджанского газа в Европу. Посредством IAP будут обеспечены поставки азербайджанского газа в несколько государств Юго-Восточной Европы.
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