Азербайджанская нефть значительно подорожала
25 сентября 2018 09:57 303
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 1,85 доллара или 2,3%.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 82,21 доллара/баррель.
Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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