Мощная батарея, процессор и другие преимущества Samsung Note 9

Как мы уже сообщали, с 31 августа в Баку стартовали продажи нового флагманского смартфона Galaxy Note9.

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Samsung Galaxy Note 9 - настоящий прорыв на рынке смартфонов. Совсем скоро - в Баку!

Преимуществ у новой модели немало, но сейчас мы хотим остановиться на некоторых более подробно.

Начинка

Внутри Note 9 находится 8-ядерный процессор Exynos9810 (4 производительных 2.7 ГГц + 4 ядра 1.8 ГГц), работающий в связке с графическим ускорителем Mali-G72. Samsung использует чип оперативной памяти типа LPDDR4 объемом 6 ГБ. Все это обеспечивает высокую производительность смартфона.

Этой производительности полностью достаточно для работы с многочисленными, в том числе и профессиональными, приложениями, четкого и красочного просмотра самого качественного видеоматериала, для игр, особенно требовательных к ресурсам.

Память

Здесь Samsung делает серьезный шаг вперед: Отныне Galaxy Note9 оснащен 128 ГБ внутренней памяти, а также слотом для карт памяти стандарта micro-SD, который поддерживает чипы емкостью до 512 Гбайт.

Такого объема памяти достаточно загрузки 2500 часов музыки (это порядка 50 тысяч композиций) или 85000 фотографий. Учитывая, что есть еще и дополнительный слот для карты microSD - пользователь никогда не будет испытывать неудобств.

Аккумулятор

В новом Samsung Note 9 аккумулятор очень мощный, емкостью 4000 мАч. Мощная батарея позволит пользоваться всеми возможностями смартфона, в том числе просмотр фильмов и видеоигры, с утра до вечера без дополнительной подзарядки.

При этом, чтобы зарядить смартфон Galaxy Note 9 полностью с помощью технологии Quick Charge, требуется всего 134 минуты. Опционально поддерживается и беспроводная зарядка (Wireless Charging).

Напомним, что цена нового смартпэда - 2099 АZN. Официальные партнеры Samsung в Азербайджане - Baku Electronics, Kontakt Home, Irshad Electronics, Maxi.az, Soliton.