Клиент Kapital Bank выиграл поездку в Милан

Владельцы BirKart от Kapital Bank могли участвовать в выигрышной Лотерее "Все такситы ведут в Милан".

24 сентября состоялся последний тираж Лотереи и 100 клиентов выиграли по 50 манатов, 10 клиентов сертификат на туры в пределах страны на сумму 300 манатов и один клиент iPhone X. Также клиент банка выиграл основной приз - поездку в Милан на двоих и 2 000 манатов. Список победителей опубликован на сайте www.kapitalbank.az/news/milan-475?hl=ru.

Согласно условиям, с 15 мая до 15 сентября 2018-го года владельцы BirKart, совершившие покупки такситом у партнеров банка, автоматически становились участниками Лотереи. Каждая покупка по такситной оплате равнялась одному шансу в Лотерее.

BirKart могут приобрести и клиенты, которые не получают пенсию и зарплату посредством Kapital Bank. Карта станет доступной всем лицам, которым в момент подачи заявки в любой филиал банка свыше 18 лет. BirKart имеет ряд преимуществ, таких как: получение рассрочки (таксита) до 18 месяцев без процентов, до 40 дней беспроцентного кредита при одноразовых платежах и возможность получить от 1,5% до 30% кешбэка при оплате продуктов и услуг. Карта выпускается на базе платежной системы Visa сроком до 36 месяцев и обеспечивается бесплатным SMS-уведомлением со стороны Kapital Bank.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в службу обслуживания клиентов по номеру 196. Kapital Bank, имея самую большую филиальную сеть, оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях во всех районах и городах Азербайджана.