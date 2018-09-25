Рабитабанк будет предоставлять льготные кредиты в манатах для владельцев бизнеса

Rabitabank, являющийся одним из ведущих банков страны по бизнес-кредитам, планирует выделить предпринимателям кредиты, начинающиеся с процентной ставкой 8%. В целях расширения бизнеса предпринимателей Rabitabank предлагает клиентам кредиты в манатах на долгосрочных и льготных условиях при поддержке Фонда Ипотечных и Кредитных Гарантий Азербайджанской Республики. Фонд Ипотечных и Кредитных Гарантий Азербайджанской Республики в 2018-м году одобрил процедуру по предоставлению кредитных гарантий и субсидированию процентных ставок для поддержки развития ненефтяного сектора и предпринимательства и Rabitabank был избран уполномоченным банком Фонда по кредитным гарантиям.

Согласно новым утвержденным правилам Фонд предоставит гарантии кредитам, полученным в манатах, и часть процентов будет выделена Фондом банку в форме субсидии. В результате предприниматели смогут получить кредиты, гарантированные Фондом, по льготным процентным ставкам.

В рамках сотрудничества с Фондом Rabitabank может выделить предпринимателям кредиты в манатах и с низкой процентной ставкой на сумму 30.000 - 5.000.000 манатов.

Для этого предприниматель может получить информацию о соответствии условиям предоставления гарантии Фонда, обращаясь в любой филиал Рабитабанка.

Имеющий 25 банковскую историю Rabitabank, как один из крупнейших банков страны, предоставляет услуги своим клиентам 25 сервисной сетью, а также посредством 65 банкоматов. Для получения более подробной информации о предоставляемых услугах, продуктах и выгодных кампаниях Банка достаточно посетить сайт www.133.az или позвонить в Справочный центр по номеру 133.