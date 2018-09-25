Азербайджанская нефть продолжает дорожать

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в понедельник составила 82,21 доллара за баррель, что на 1,85 доллара больше показателя пятницы прошлой недели. Об этом, как передает Day.Az, сообщил Trend во вторник источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 24 сентября составила 81,47 доллара за баррель, увеличившись на 1,84 доллара по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в понедельник составила 78,73 доллара за баррель, что на 1,64 доллара больше показателя пятницы прошлой недели.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 24 сентября составила 80,91 доллара за баррель, что на 2,11 доллара больше предыдущего показателя.