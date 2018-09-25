Азербайджан и Алжир обсудили вопросы расширения сотрудничества компаний Sonatrach и SOCAR

Азербайджан и Алжир в рамках десятого заседания Совместного мониторингового комитета министров ОПЕК+ обсудили вопросы расширения сотрудничества между алжирской компанией Sonatrach и SOCAR. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится во вторник в сообщении министерства энергетики Азербайджана.

В рамках этого заседания прошла встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики Алжира Мустафы Китуни и генерального директора компании Sonatrach Абдулмумина Оулд Кадура.

На встрече с министром энергетики Алжира состоялся обмен мнениями по развитию сотрудничества в энергетической сфере между двумя странами. Мустафа Китуни сказал, что азербайджанские компании выражают интерес к энергетическому сектору Алжира.

Парвиз Шахбазов отметил, что меморандум о взаимопонимании между соответствующими министерствами двух стран близок к завершению, и пригласил министра энергетики Алжира в Азербайджан.

С Абдулмумином Кадуром обсуждались вопросы расширения сотрудничества между Sonatrach и SOCAR. В ходе встречи также обсуждалось сотрудничество между компаниями SOCAR Trading и Sonatrach в нефтяной сфере, а также сотрудничество с институтом "Нефтгазэльмитедгигатлайихя" (Neftqazelmitədqiqatlayihə). Министр рассказал о важности обмена опытом с компанией Sonatrach по возобновляемым источникам энергии.