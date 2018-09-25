Bravo, теперь еще ближе!

27 сентября BRAVO откроет свои двери для покупателей ещё по двум новым адресам. Сеть супермаркетов BRAVO продолжает радовать посетителей постоянно обновляющимся ассортиментом свежих продуктов питания и высококачественных непродовольственных товаров как отечественного, так и импортного производства по самым доступным ценам. Здесь вы также сможете приобрести фирменную продукцию под собственной торговой маркой BRAVO по гарантировано низким ценам.

Мы ждем вас по двум новым адресам - в жилом комплексе "Azinko" на улице Алияра Алиева, 26 и на проспекте Азадлыг, 145 - где вы сможете насладиться уникальными ощущениями от шоппинга в BRAVO

Приветливая и отзывчивая команда профессионалов BRAVO к вашим услугам 7 дней в неделю.

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