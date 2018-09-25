Миссия Европейского инвестиционного банка посетит Азербайджан

Европейский инвестиционный банк может оказать финансовую поддержку строительству и реконструкции автомобильных и железных дорог в Азербайджане.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник на встрече с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым сказал вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Гудак, говорится в сообщении министерства.

В ходе встречи было отмечено, что в 2013 году между Азербайджаном и Европейским инвестиционным банком было подписано рамочное соглашение. Было сказано, что банк принял участие в финансировании проектов TANAP и TAP, в рамках сотрудничества с частным сектором выделил кредиты азербайджанским банкам.

Министр экономики Азербайджана сказал, что в стране с целью поддержки малого и среднего бизнеса создано Агентство развития малого и среднего бизнеса, и отметил возможность рассмотрения сотрудничества с банком в этой сфере. Кроме этого возможно сотрудничество с банком в сферах прямого финансирования проектов частного сектора, реализации инфраструктурных проектов, альтернативной энергии, управления отходами, восстановления озер Абшерона.

Вице-президент банка сказал, что Европейский инвестиционный банк оказывает не только финансовую поддержку, но и проводит экспертизу, оказывает технические и консультационные услуги.

Представитель банка также рассказал о возможности сотрудничества в сферах альтернативной энергии, очистки озер, поддержи частного сектора, в особенности малого и среднего бизнеса, и возможностях сотрудничества Агентства развития малого и среднего бизнеса с Фондом развития предпринимательства. Гудак добавил, что в октябре страну посетит миссия ЕИБ.