Проекты государственного и сводного бюджетов на 2019 год представлены Президенту Азербайджана

26 сентября 2018 09:33

Проекты государственного, сводного бюджетов Азербайджана на 2019 год и показатели сводного бюджета на последующие три года представлены Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Соответствующее решение, опубликованное в среду в официальной печати, подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

Также главе государства представлены "Концепция и показатели прогноза экономического и социального развития Азербайджана на 2019 и последующие три года", подготовленные министерством экономики, и другие материалы в соответствии с 12 статьей закона "О бюджетной системе".

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