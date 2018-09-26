В Азербайджане снова подорожало золото

26 сентября 2018 09:56

В среду стоимость золотых и серебряных слитков в Азербайджане выросла, платиновых и палладиевых слитков, наоборот, снизилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, унция золота 26 сентября подорожала по сравнению со вторником на 5,661 маната, составив 2043,502 маната, серебра - на 0,4269 маната, до 24,6494 маната, платины - подешевела на 3,4765 маната, до 1405,2455 маната, палладия - на 0,2805 маната, до 1806,165 маната.

Название

26.09.18

25.09.18

Золото

XAU

2043,502

2037,841

Серебро

XAG

24,6494

 

24,2225

Платина

XPT

1405,2455

1408,722

Палладий

XPD

1806,165

1806,4455

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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