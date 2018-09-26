В Азербайджане снова подорожало золото

В среду стоимость золотых и серебряных слитков в Азербайджане выросла, платиновых и палладиевых слитков, наоборот, снизилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, унция золота 26 сентября подорожала по сравнению со вторником на 5,661 маната, составив 2043,502 маната, серебра - на 0,4269 маната, до 24,6494 маната, платины - подешевела на 3,4765 маната, до 1405,2455 маната, палладия - на 0,2805 маната, до 1806,165 маната.

Название 26.09.18 25.09.18 Золото XAU 2043,502 2037,841 Серебро XAG 24,6494 24,2225 Платина XPT 1405,2455 1408,722 Палладий XPD 1806,165 1806,4455

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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