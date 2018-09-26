TAP позволит снизить стоимость газа для итальянских семей

Реализация проекта Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, позволит снизить стоимость газа для итальянских семей.

Как говорится в среду в сообщении консорциума по строительству TAP, об этом сказал управляющий директор консорциума Лука Скьеппати, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Итальянские семьи платят на 19 процентов больше за природный газ, чем другие европейские семьи. TAP, который обеспечит около 12 процентов спроса на газ в Италии, может помочь уменьшить эту разницу", - сказал он.

Скьеппати добавил, что больше газа означает большую конкурентоспособность и снижение цен.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ поступил в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, AzTAP ("дочка" азербайджанской госнефтекомпании SOCAR) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

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