Запись голоса - это «черная кампания»!

Запись голоса, вызвавшая общественное недовольство, является подделкой!

В лимонадах "Гюлюстан", производимых компанией "TAДЖ", не были обнаружены туберкулезные палочки, и не было указаний об изъятии их с продажи.

Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций и маркетинга компании "TAДЖ" Сурая Вердиева.

В распространенной голосовой записи сообщается, что туберкулезные палочки были обнаружены в напитках Гюлюстан, и людям рекомендуется не употреблять этот продукт некоторое время.

"Агентством по безопасности пищевых продуктов ни в настоящее время, ни когда либо ранее ни в одном продукте, произведенном компанией "TAДЖ", не велись исследования и не были обнаружены туберкулезные палочки. Это "черная" кампания против нашей компании", - сказала С.Вердиева.

"TAДЖ" - первая компания в Азербайджане, созданная для обеспечения населения качественной питьевой водой и безалкогольными напитками. Преданная высоким стандартам качества, компания "TAДЖ" производит лимонады "Гюлюстан" на всемирно известном немецком оборудовании Krones. Это техническое оборудование позволяет управлять и контролировать весь производственный процесс с помощью современного электронного оборудования без вмешательства человека. Наше присутствие на рынке более 20 лет, а также наши международная сертификация ISO 9001: 2008 и ISO 22000: 2015 демонстрируют высокое качество и безопасность наших продуктов. "Гюлюстан" - это высококачественный продукт для повседневного использования ", - сказала С.Вердиева.

С.Вердиева так же подчеркнула, что "TAДЖ", как всегда, открыт для своих клиентов и для тех, кто хочет познакомиться с производственным процессом могут быть организованы экскурсии на завод. В то же время, чтобы быть уверенным в его содержании, лимонады "Гюлюстан" могут быть проверены в любой лаборатории.

http://afsa.gov.az/az/media/news_details/120