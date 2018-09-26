Пакистан пригласил Азербайджан принять участие в международной оборонной выставке

Пакистан пригласил Азербайджан принять участие на международной выставке "IDEAS- 2018", которая пройдет в Экспо-центре Карачи 27-30 ноября.

Об этом Report сообщил глава делегации Пакистана на III Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX 2018 Али Тахир, передает Day.Az.

По его словам, ожидается, что делегация из Азербайджана примет участие на выставке.

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