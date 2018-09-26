TAG Heuer – звезда большого экрана - ФОТО

"Отступники"

Колин Салливан (Мэтт Дэймон) - агент мафии, ведущий подрывную деятельность в рядах правоохранительных органов США. А Билли Костиган (Леонардо ДиКаприо, кстати, посланник марки TAG Heur) - агент ФБР, изображающий преступника. Плохие парни гоняются за хорошими, хорошие за плохими. Все это время Салливану помогали часы TAG Heuer из коллекции Link!

"Начало"

Доминик Кобб (Леонардо Ди Каприо) знает, как управлять временем и снами. Он занимается тем, что крадет ценные секреты из глубин подсознания во время сна, когда человеческий разум наиболее уязвим. Редкий талант? Скорее, проклятие, превращающее своего обладателя в вечного беглеца по уровням сознания. На санскрите имя Кобб означает "мечта". Персонаж Леонардо ДиКаприо больше всего на свете мечтал попасть обратно домой. Если бы для этого пришлось идти и день и ночь, ему достаточно было бы только взглянуть на светящиеся в темноте стрелки своих часов. TAG Heuer из коллекции Carrera: и все осветилось...

"Уолк с Уолл Стрит"

Во время выступления перед сотрудниками на руке героя Леонардо Ди Каприо видны новые часы - модель TAG Heuer 1000 из золота. Именно их Джордан Белфорт кинет в толпу после своей пламенной мотивационной речи. Первые дайверские модели Heuer 1000 с кварцевым механизмом были представлены компанией в 1979 году.

Крис Хемсворт

Сегодня Крис Хемсворт является одним из самых востребованных актеров в Голливуде. Он прославился как супергерой из вселенной Marvel, мастерски владеющий молотом в блокбастерах "Тор" и "Мстители", а также в их продолжениях: "Тор 2: Царство тьмы" и "Мстители 2: Эра Альтрона". Актер вновь вернулся к своей любимой роли в следующих эпизодах этих серий: "Тор 3: Рагнарек" и "Мстители 3: Война бесконечности. Часть 1".

Кроме того, Крис работал вместе с режиссером Роном Ховардом над картиной "В сердце моря", а перед этим - над фильмом "Гонка", где он исполнил роль пилота Формулы-1 Джеймса Ханта. Именно тогда он впервые присоединился к команде TAG Heuer. Фильм "Гонка" положил начало прекрасной дружбе, которая впоследствии сделала Криса Хемсворта, истинного поклонника TAG Heuer, членом семьи посланников марки. Крис Хемсворт много работает и тщательно выбирает свои роли. Он справляется с трудностями, принимая их и превращая полученный опыт в преимущества. Девиз "Не сдаваться под натиском" (DontCrackUnderPressure) словно создан специально для него.

С часами TAG Heuer можно ознакомиться в бутиках Elluxus Baku и Royal Collection: ул. 28 Мая, 28С и ул. Ниязи, 5Б. Тел.: 493 89 85 и 492 76 56.