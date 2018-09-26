Эксперт: Новый спутник Азербайджана оказывает серьезное влияние на развитие различных сфер

Запуск нового телекоммуникационного спутника Азербайджана Azerspace-2 имеет важное значение с точки зрения укрепления позиции страны в космическом клубе и повышения ее имиджа. Об этом в среду сказал Trend президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз, передает Day.Az.

Эксперт отметил, что развитие национальной космической инфраструктуры оказывает серьезное влияние на подготовку кадров этой сферы, развитие науки и инноваций, усиление международного сотрудничества в этом направлении.

Гюндуз отметил, что запущенные ранее на орбиту спутники Азербайджана также стимулируют развитие ненефтяного сектора. "Посредством запущенных на орбиту трех спутников, Азербайджан сможет предоставлять услуги связи, а также реализовывать крупным компаниям, различным структурам, международным организациям информацию различного назначения, связанную с поверхностью земли, геодезией, исследованиями, а также выстраивать сотрудничество в этом направлении", - сказал президент Азербайджанского интернет-форума.

Президент Азербайджанского Интернет-форума подчеркнул, что запущенные спутники весьма значимы и с точки зрения информационной безопасности.

Напомним, что 26 сентября в промежутке 01:53 и 02:38 часов по бакинскому времени была запущена ракета-носитель Ariane 5 со спутником связи Azerspace-2/Intelsat 38 на борту.

Спутник Azerspace-2/Intelsat 38 предназначен для оказания ряда телекоммуникационных услуг и будет обслуживать двух операторов - Intelsat и ОАО "Азеркосмос".

Для "Азеркосмос" спутник обеспечит покрытие растущего спроса на услуги спутникового вещания DTH (Direct-to-Home) в Европе, Центральной и Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке к югу от Сахары, а для Люксембургского офиса Intelsat - непрерывность обслуживания с орбитальной позиции 45 градусов, и обеспечит доставку DTH-услуг в Центральной и Восточной Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также предоставление услуг связи в Африке.

Спутник будет предлагать расширенные возможности, охват и предложения услуг для поддержки растущего спроса в регионе для прямого доступа к сети (DTH), правительственных и сетевых услуг в Европе, Центральной и Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке к югу от Сахары.

Производителем спутника выступает дочерняя компания канадской корпорации MDA - Space Systems Loral (SSL), а генеральным подрядчиком Azerspace-2/Intelsat 38 - компания Maxar Technologies.

Спутник построен на платформе 1300-й серии (SS/L 1300), которая используется при создании средних и тяжелых геостационарных и высокоэллиптических телекоммуникационных спутников. Спутник Azerspace-2/Intelsat-38 оснащен транспондерами Ku-диапазона и предназначен для оказания услуг цифрового телерадиовещания, передачи данных и так далее. Спутник будет размещен на орбитальной позиции 45 градусов. Срок эксплуатации спутника на орбите составит 15 лет.

Первый спутник связи Azerspace/Africasat-1a был запущен на геостационарную орбиту 46 градусов восточной долготы восьмого февраля 2013 года.

Запуск спутника был также осуществлен с космодрома Куру компанией Arianespace.