280 лет искусству Jaquet Droz - ФОТО

280 лет искусству Jaquet Droz

По случаю 280-летнего юбилея Jaquet Droz приглашает Вас ощутить магическое притяжение Времени, выраженное в эксклюзивных изделиях, сочетающих в себе необычный дизайн, изысканные материалы и уникальные часовые технологии.

Grande Seconde Moon Black Enamel: Ода Луне

В этом году смелые идеи, авангардная эстетика и новаторский подход - ценности, ставшие неотъемлемой частью "генетического кода" Jaquet Droz, - воплотились в коллекции Grande Seconde. В год 280-летней годовщины Jaquet Droz особое внимание уделено самой первой легендарной модели.

Часы - посвящение ночному светилу, сочетающие небесную эстетику и вековое мастерство. Grande Seconde Moon Black Enamel напоминают о тех временах, когда человек мог судить о смене месяцев только по изменениям очертаний видимой части Луны.

Новая модель линии Grande Seconde с циферблатом из черной эмали, премьера которой состоялась в рамках салона Baselworld 2018, воспевает излюбленное небесное тело всех часовых мастеров дополнительной сложной функцией - указателем лунной фазы, который напоминает о загадочном взаимодействии Луны и Земли.

Новый шедевр Jaquet Droz, которым невозможно не восхищаться, напоминает о том, что часовое дело появилось после переосмысления человеком механизмов движения небесных тел, что в дальнейшем и привело к изобретению нашей системы измерения времени.

Grande Seconde Skelet-One: Ода Механике

Механическая конструкция модели Grande Seconde Skelet-One, новой интерпретации легендарных часов, буквально наполнена светом.

Премьера модели Grande Seconde Skelet-One, отражающей радикальные стилистические перемены в истории Дома, приурочена к празднованию 280-летия бренда.

Модель отличается от всей часовой линейки Дома прозрачностью конструкции - этот подход воплощен ярко выделенными мостами, отметками и незаполненным пространством между ними. Часы, минуты и секунды ярко выделяются на фоне нового прозрачного дизайна.

Grande Seconde Ceramic Clous de Paris: Ода Небу

Коллекция Grande Seconde переопределяет современное часовое производство с новым часовым механизмом, сочетающим силу и чистоту линий. Знаменитая модель бренда была переосмыслена в черную керамическую версию с голубой отделкой "Clous de Paris". Циферблат украшает легендарная восьмерка - основной символ Дома Jaquet Droz, который соединяет в себе римские и арабские обозначения времени.

Керамика, из которой состоит корпус и циферблат, будучи невероятно долговечным и устойчивым к царапинам, сохраняет свой блеск и цвет по истечению времени, поскольку часы являются синонимом бесконечности.

Lady 8 Petite: Ода Женственности и Элегантности

Новая модель Lady 8 Petite, диаметр которой составляет всего 25 мм, выпущенная в пяти разных версиях, отвечает всем тенденциям своего времени. Так, в соответствии с современными трендами, ее ремешок из зернистой кожи теленка черного или синего цвета дважды обвивает запястье.

В Баку с часами Jaquet Droz можно ознакомиться в бутиках Glampire Time Pieces и Royal Collection: ул. Зарифа Алиева, 93; ул. Ниязи, 5B; пр. Бюльбюля, 30. Тел.: 499-86-96; 492-76-56; 493-40-84.