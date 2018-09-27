Шахин Мустафаев: Азербайджан заинтересован в дальнейшем наращивании товарооборота и капиталовложений с РФ

Азербайджан заинтересован в дальнейшем наращивании товарооборота и капиталовложений с Россией.

Об этом сказал в четверг министр экономики Шахин Мустафаев на расширенном заседании азербайджано-российского и российско-азербайджанского деловых советов в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что сотрудничество Азербайджана и РФ основываются на взаимоуважении и добрососедстве на уровне стратегического партнерства.

По его словам, между Азербайджаном и РФ наблюдается положительная динамика развития двустороннего товарооборота.

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