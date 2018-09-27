Шахин Мустафаев: Азербайджан заинтересован в дальнейшем наращивании товарооборота и капиталовложений с РФ
27 сентября 2018 09:53 211
Азербайджан заинтересован в дальнейшем наращивании товарооборота и капиталовложений с Россией.
Об этом сказал в четверг министр экономики Шахин Мустафаев на расширенном заседании азербайджано-российского и российско-азербайджанского деловых советов в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министр отметил, что сотрудничество Азербайджана и РФ основываются на взаимоуважении и добрососедстве на уровне стратегического партнерства.
По его словам, между Азербайджаном и РФ наблюдается положительная динамика развития двустороннего товарооборота.
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