Азербайджан расширит число винных и торговых домов в РФ

Азербайджан намерен открыть винные и торговые дома в Екатеринбурге, Астрахани и Санкт-Петербурге.

Об этом сказал в четверг министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на расширенном заседании азербайджано-российского и российско-азербайджанского деловых советов в рамках IX азербайджано-российского межрегионального форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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