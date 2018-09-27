Азербайджан расширит число винных и торговых домов в РФ

27 сентября 2018 10:05

Азербайджан намерен открыть винные и торговые дома в Екатеринбурге, Астрахани и Санкт-Петербурге.

Об этом сказал в четверг министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на расширенном заседании азербайджано-российского и российско-азербайджанского деловых советов в рамках IX азербайджано-российского межрегионального форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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