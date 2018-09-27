Азербайджан приглашает новые страны присоединиться к энергокоридору «Север-Юг»

К проекту энергетического коридора "Север-Юг" могут присоединиться и другие заинтересованные страны.

Об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев на круглом столе "Промышленность и энергетика: перспективы двухстороннего сотрудничества", проходящем в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума в четверг в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы считаем, что для усиления сотрудничества [с Россией] хорошо было бы построить новую линию электропередач. Сейчас в этом направлении ведутся переговоры. Этот проект послужит созданию нового энергетического коридора Север-Юг", - сказал замминистра.

Он напомнил, что замминистра Азербайджана, России и Ирана встречались для обсуждения этого вопроса, был подписан соответствующий протокол.

"Это очень перспективное направление", - добавил он.

Новость обновляется

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook