Между Азербайджаном и РФ выросли перевозки по железной дороге
27 сентября 2018 11:23 235
Перевозки железными дорогами между Азербайджаном и Россией по сравнению с прошлым годом выросли на 18 процентов и превысили шесть миллионов тонн.
Об этом в четверг в Баку в ходе IX Азербайджано-российского межрегионального форума сказал первый заместитель гендиректора ОАО "Российские железные дороги" Александр Мишарин, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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