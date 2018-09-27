Между Азербайджаном и РФ выросли перевозки по железной дороге

Перевозки железными дорогами между Азербайджаном и Россией по сравнению с прошлым годом выросли на 18 процентов и превысили шесть миллионов тонн.

Об этом в четверг в Баку в ходе IX Азербайджано-российского межрегионального форума сказал первый заместитель гендиректора ОАО "Российские железные дороги" Александр Мишарин, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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