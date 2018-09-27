Азербайджан и Россию соединит новая автомагистраль

27 сентября 2018 11:25

Новую автомагистраль от Баку до российской границы планируется построить до 2020 года.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на круглом столе "Укрепление сотрудничества в области транспорта и транзитных перевозок", проходящем в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума в четверг в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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