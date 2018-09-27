Азербайджан и Россию соединит новая автомагистраль
27 сентября 2018 11:25 581
Новую автомагистраль от Баку до российской границы планируется построить до 2020 года.
Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на круглом столе "Укрепление сотрудничества в области транспорта и транзитных перевозок", проходящем в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума в четверг в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
26 Сен. 15:16 11 523
-
26 Сен. 17:42 11 195
-
26 Сен. 14:40 10 147
-
26 Сен. 19:19 8 693
-
26 Сен. 16:50 7 299