Орхан Мамедов: Агентство малого и среднего бизнеса Азербайджана заложило основу для успешного сотрудничества с российской Корпорацией МСП - ФОТО

Агентство малого и среднего бизнеса Азербайджана смогло заложить основу для успешного сотрудничества с акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства России" (Корпорация МСП).

От этом в четверг сказал председатель правления агентства Орхан Мамедов в ходе своего выступления на панельном заседании на тему "Сотрудничество в области малого и среднего бизнеса" в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Между нами подписан меморандум о взаимопонимании, а также подготовлена дорожная карта, в которой прописаны конкретные мероприятия и сроки их выполнения. Приложив совместные усилия, мы сможем эффективно реализовать тот потенциал, который заложен в дорожной карте", - отметил Мамедов.

Глава Агентства МСБ отметил высокий уровень экономического сотрудничества с Россией и подчеркнул намерение и дальше его развивать.

"Достаточно отметить, что в Азербайджане действуют 759 компаний с российским капиталом, которые представлены в таких сферах, как промышленность, строительство, торговля, банковское дело и страхование, связь, транспорт и сельское хозяйство. Российские компании выступают подрядчиками в восьми государственных проектах. Азербайджанские компании также представлены на российском рынке, на сегодняшний день есть и такие, которые только выходят на российский рынок. В этом направлении у нас предусмотрено сотрудничество по бирже контактов", - сказал Мамедов.

По его словам, Агентство планирует улучшить сотрудничество с различными ассоциациями предпринимателей.

"Мы планируем провести для азербайджанских МСП информационное мероприятие с учетом практики закупочной деятельности. Хочу отметить, что к нашим планам также относится увеличение роли МСП в данном сегменте. Наряду с перечисленными сегментами, мы также видим большой потенциал в области налаживания контактов между предпринимательскими ассоциациями и объединениями. В Азербайджане российские предприниматели представлены в различных сферах сельского хозяйства и заинтересованы в новых рынках сбыта", - сказал Мамедов.

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