Оглашен прогноз по росту ненефтяной экономики на 2019 год
27 сентября 2018 12:09 134
Рост ненефтяной экономики Азербайджана в 2019 году ожидается на уровне не менее 10 процентов.
Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на круглом столе "Промышленность и энергетика: перспективы двустороннего сотрудничества", проходящем в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума в четверг в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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