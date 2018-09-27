Шахин Мустафаев: Азербайджан заинтересован производить совместно с Россией ж/д вагоны

Азербайджан заинтересован производить совместно с Россией железнодорожные вагоны.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на круглом столе "Промышленность и энергетика: перспективы двустороннего сотрудничества", проходящем в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума в четверг в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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