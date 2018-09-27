Шахин Мустафаев: Азербайджан заинтересован производить совместно с Россией ж/д вагоны

27 сентября 2018 12:11

Азербайджан заинтересован производить совместно с Россией железнодорожные вагоны.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на круглом столе "Промышленность и энергетика: перспективы двустороннего сотрудничества", проходящем в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума в четверг в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az