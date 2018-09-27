Россия выступает за ускорение соединения железных дорог Азербайджана и Ирана

Правительство России призывает Азербайджан и Иран как можно быстрее решить вопрос соединения своих железных дорог для наращивания грузоперевозок по транспортному коридору "Север-Юг".

Об этом сказал помощник президента России Игорь Левитин на круглом столе "Укрепление сотрудничества в области транспорта и транзитных перевозок", проходящем в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума в четверг в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Транспортный коридор "Север-Юг" не может работать по частям. Также отмечу, что мы должны усовершенстовать работу пунктов пропуска таможенных и пограничных служб. Необходимо также обьединить усилия по цифровизации. Нужно создать единую цифровую накладную по коридору "Север-Юг", которую будут принимать все страны", - сказал Левитин.

По его словам, странам-участницам "Север-Юг" необходимо задуматься и о более активном использовании морского транспорта.

"Если сделать суда большой вместимости, то они могут забрать часть автомобильных перевозок с других международных коридоров на Каспий", - сказал помощник президента России.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору "Север-Юг" планируется транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - 15-20 миллионов тонн грузов.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.

Отметим, что для транзита из стран Центральной и Юго-восточной Азии уже задействован коридор Баку-Тбилиси-Карс, грузы в Россию также движутся по коридору "Север-Юг", соединяющему в настоящее время Иран, Азербайджан и РФ и имеющему перспективы к продлению до Индии и стран Персидского залива.

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