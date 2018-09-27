Госагентство: Российский рынок остается самым приоритетным рынком туриндустрии в Азербайджане

Российский рынок был и остается самым приоритетным рынком туристической индустрии в Азербайджане.

Об этом сказал в четверг председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев, выступая на "круглом столе" на тему "Развитие сотрудничества в области туризма", проходящем в рамках IX российско-азербайджанского межрегионального форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, подтверждением тому являются статистические данные. Так, за январь-февраль 2018 года Азербайджан посетило более 600 тысяч туристов из России, что на 20 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и положительная динамика за прошедший период года сохраняется.

Также глава агентства отметил, что российские туристы всегда комфортно чувствуют себя в Азербайджане, и не менее комфортно ощущают себя в пределах Российской Федерации граждане Азербайджана.

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