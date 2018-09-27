Госагентство: Российский рынок остается самым приоритетным рынком туриндустрии в Азербайджане

27 сентября 2018 13:44

Российский рынок был и остается самым приоритетным рынком туристической индустрии в Азербайджане.

Об этом сказал в четверг председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев, выступая на "круглом столе" на тему "Развитие сотрудничества в области туризма", проходящем в рамках IX российско-азербайджанского межрегионального форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, подтверждением тому являются статистические данные. Так, за январь-февраль 2018 года Азербайджан посетило более 600 тысяч туристов из России, что на 20 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и положительная динамика за прошедший период года сохраняется.

Также глава агентства отметил, что российские туристы всегда комфортно чувствуют себя в Азербайджане, и не менее комфортно ощущают себя в пределах Российской Федерации граждане Азербайджана.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az