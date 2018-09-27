В Азербайджан планируется доставить 30 вагонов швейцарского производства
В Азербайджан планируется доставить 30 вагонов производства швейцарской компании Stadler Rail Group.
Об этом в четверг в ходе девятого азербайджано-российского межрегионального форума сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"В первые месяцы будущего года в Азербайджан будет доставлено 30 вагонов. Вагоны производятся в швейцарском Цюрихе. Посредством новых поездов можно будет добраться до Карса за 10 часов, до Анкары - за 20 часов", - отметил Гурбанов.
Гурбанов отметил, что о ценах на проезд можно будет говорить после достижения договоренности с другими странами.
Напомним, что ЗАО "Азербайджанские железные дороги" заказала у швейцарской компании Stadler Rail Group 30 вагонов для пассажирских перевозок по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс (БТК).
Отметим, что сегодня в Баку начал работу IX азербайджано-российский межрегиональный форум.
Мероприятие направлено на развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами двух стран и станет площадкой для совместной работы России и Азербайджана, в том числе профильных министров, чрезвычайных и полномочных послов двух стран, делового сообщества и экспертов.
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