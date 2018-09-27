Азербайджан и РФ обсудят энергетическое сотрудничество

В Москве третьего-шестого октября пройдет заседание специальной рабочей группы по энергетическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.

Об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев на круглом столе "Промышленность и энергетика: перспективы двустороннего сотрудничества", проходящем в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума в четверг в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Замминистра отметил, что заседание рабочей группы, которая действует при межправительственной комиссии, пройдет в рамках Российской энергетической недели.

Энергетика, продолжил он, является одним из основных направлений сотрудничества между Азербайджаном и Россией. В качестве успешных примеров сотрудничества Велиев привел деятельность "ЛУКОЙЛ" в Азербайджане, сотрудничество в рамках ОПЕК, торговлю нефтепродуктами и т.д.

В Баку в четверг проходит IX Азербайджано-российский межрегиональный форум. Мероприятие направлено на развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами двух стран и станет площадкой для совместной работы России и Азербайджана, в том числе профильных министров, чрезвычайных и полномочных послов двух стран, делового сообщества и экспертов.

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