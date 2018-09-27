Азербайджан и Россия могут увеличить товарооборот на 20-25 процентов.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в четверг сказал журналистам замминистра экономического развития Азербайджана Азер Талыбов.

Для решения этой задачи, по его словам, необходимо устранить определенные препятствия во взаимной торговле.

"В случае устранения данных препятствий мы можем увеличить товарооборот на 20-25 процентов. Что касается текущего товарооборота, то за первое полугодие 2018 года он вырос на 10 процентов. Ожидаем, что данный показатель сохранится до конца года", - сказал Талыбов.