Журналист назвал жертв домогательств лживыми уродинами и лишился работы
Американский телеканал Fox News уволил журналиста, назвавшего жертв сексуальных домогательств лживыми уродинами. Об этом пишет The Variety со ссылкой на заявление телеканала, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сотрудничество с автором Кевином Джексоном прекратилось из-за того, что его унизительные комментарии по поводу жертв не отражают ценностей телеканала. По информации издания, речь идет об оскорблении женщин, обвиняющих кандидата в Верховный суд Бретта Кавано в домогательствах. Журналист в течение дня освещал слушания в юридическом комитете сената в Twitter, высмеивая внешность и достижения пострадавших.
"Феминистки враги и сами себе, и всем остальным женщинам. К тому же, они хотят, чтобы мужчинам никогда не верили. Я не поддамся. К дьяволу этот принцип, что женщинам должны верить, не смотря ни на что. Лживые уродины - вот кто эти три женщины, и мы все знаем", - написал Джексон в ответ пользователю, указавшему на неэтичность оскорбления возможных жертв.
Кавано ранее заявил, что не намерен снимать свою кандидатуру из-за обвинений, которые, по его мнению, "ничто иное, как клевета в чистом виде". Он категорически отрицает причастность к домогательствам, в том числе к американке Кристин Блейзи Форд, утверждающей, что она подверглась сексуальному посягательству 36 лет назад во время обучения в старших классах. Пострадавшая под присягой подтвердила все обвинения. На слушаниях Кавано произнес эмоциональную речь, со слезами на глазах рассказав о своей невиновности и о поддержке, которую ему всегда оказывали женщины.
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