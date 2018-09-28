В Лондоне будет представлен новый туристический бренд Азербайджана

Новый туристический бренд Азербайджана будет представлен в Лондоне.

Об этом в четверг сказал Trend руководитель отдела по связям с общественностью Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде, передает Day.Az.

Гулузаде отметил, что презентация в начале будет организована в Баку.

"18 октября состоится презентация нового туристического бренда Азербайджана, разработанного на основе стратегической дорожной карты", - сказал Гулузаде.

По словам руководителя отдела, туристический бренд Азербайджана разработан одной из крупнейших мировых компаний.

"После того, как в октябре туристический бренд Азербайджана будет представлен общественности, в ноябре на международной выставке туризма в Лондоне состоится его международная презентация", - добавил глава отдела Госагентства.

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