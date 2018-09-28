В Лондоне будет представлен новый туристический бренд Азербайджана
Новый туристический бренд Азербайджана будет представлен в Лондоне.
Об этом в четверг сказал Trend руководитель отдела по связям с общественностью Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде, передает Day.Az.
Гулузаде отметил, что презентация в начале будет организована в Баку.
"18 октября состоится презентация нового туристического бренда Азербайджана, разработанного на основе стратегической дорожной карты", - сказал Гулузаде.
По словам руководителя отдела, туристический бренд Азербайджана разработан одной из крупнейших мировых компаний.
"После того, как в октябре туристический бренд Азербайджана будет представлен общественности, в ноябре на международной выставке туризма в Лондоне состоится его международная презентация", - добавил глава отдела Госагентства.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
27 Сен. 15:45 7 269
-
27 Сен. 16:16 5 732
-
27 Сен. 16:02 3 965
-
11:18 3 498
-
27 Сен. 18:26 3 193