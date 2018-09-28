Azercell продолжает организовывать курсы английского языка для представителей СМИ

ООО "Azercell Telekom", осуществляющее многочисленные проекты в целях содействия развитию профессиональных навыков представителей СМИ в Азербайджане, знаний английского языка, способствующие укреплению их международных связей, а также свободному использованию журналистами англоязычных источников, продолжает организовывать курсы английского языка для журналистов. Курсы, начало которых планируется в октябре, открыты для активных специалистов, работающих в печатных, электронных и теле-радио СМИ. Для участия в курсах лица, имеющие минимум 1 год опыта в журналистике, должны в течение 2 недель предоставить компании 3 статьи, опубликованных в СМИ и копию удостоверения журналиста на адрес azercell.press@azmemo.info.

Очные занятия будут проводиться дважды в неделю квалифицированными преподавателями английского языка.

Заметим, что к настоящему времени сотни представителей СМИ прошли специализированные курсы иностранных языков, организованные компанией Azercell.

С момента основания Azercell поддерживает инициативы медиа-организаций, осуществляет проекты, способствующие профессиональному развитию журналистов, продолжает организацию курсов и тренингов по различным темам, иными словами, свое содействие проектам, способствующим развитию журналистики в нашей стране.

Для более подробной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).