Названы сроки завершения ТЭО по проекту разработки азербайджанского золоторудного месторождения «Човдар» - ФОТО

Завершились геофизические работы на территории площадью в 10 квадратных километров в северной части азербайджанского золоторудного месторождения "Човдар".

Об этом сказал в пятницу заместитель председателя правления ЗАО Azergold Огтай Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам зампредседателя правления, в настоящее время ведется интерпретация полученных данных.

"В будущем году на склонах горы Кяпяз будут вестись геофизические работы на территории в 11-12 квадратных километров. Следующим этапом геофизических работ является бурение скважин. В настоящее время буровые работы проводятся в трех направлениях. В южной части Гейгельского района ведется бурение скважин. Работы начались в июле и будут продолжены до конца года. Полученные данные будут анализироваться", - сказал Мамедов.

Зампредседателя правления сообщил, что для подтверждения подземных запасов "Човдара" будут пробурены 32 скважины.

В первом квартале 2019 года будет завершено технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта, добавил Мамедов.

ЗАО AzerGold, приступившее к деятельности в июле 2016 года, занимается изучением, исследованием, разведкой, управлением месторождениями драгоценных и цветных металлов, их добычей, переработкой и продажей, а также применением в этой сфере новых технологий, улучшением материально-технической базы и выполнением других работ, связанных с развитием данной области.