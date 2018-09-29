Girard-Perregaux: Любовь к часовому мастерству - ФОТО

Girard-Perregaux - старинная компания, основанная в 1791 году Жан-Франсуа Баттом. Именно тогда талантливый молодой мастер Жан-Франсуа создал свои первые часы, особенностью которых был ультратонкий корпус, ставший затем визитной карточкой именитого бренда. Произведение 19-летнего часовщика быстро заслужило признание, что позволило ему открыть собственную мануфактуру в Женеве. Производство вызвало интерес высшего общества, одним из гостей фабрики была Виктория - будущая королева Англии.

Название свое мануфактура получила, когда один из директоров фирмы Констант Жерар женился на Мари Перего и в 1854 году стал главой компании. Констант Жерар много сделал для укрепления позиций компании, и именно в то время специалисты фирмы воплотили в жизнь немало интересных передовых идей и проектов. В 1880 году Girard-Perregaux впервые в истории получила крупный заказ на изготовление солидной партии наручных часов для германского морского флота.

В 1852 Константом Жираром была основана компания Girard & Cie, через 2 года предприниматель женился на Мари Перрего. Фамилии супругов стали двумя частями названия мануфактуры - Girard-Perregaux, открывшейся в 1856 году в Ла-Шо-де-Фон.

На настоящий момент прославленная фирма имеет около 80 патентов в области изготовления часов и является создателем многих инновационных разработок. Политику постоянного совершенствования изделий она ведет с первых лет своего существования. Так, в 1867 году публике была представлена одна из самых прославленных моделей в истории марки - Tourbillon with Three Bridges ("Турбийон с тремя золотыми мостами"), удостоенная золотых медалей на Всемирной выставке в Париже дважды - в 1867 и 1889 годах, ставшая мечтой коллекционеров.

Girard-Perregaux по праву занимает одну из ведущих позиций на мировом часовом рынке благодаря использованию только оригинальных, разработанных на собственных заводах механизмов.

С продукцией бренда можно ознакомиться в бутике Royal Collection: ул. Ниязи, 5Б. Тел.: 492 76 56.