Perrelet: Путешествие в Вегас - ФОТО

Perrelet повышает ставку и вновь бросает игральные кости, создавая коллекцию TURBINE XL VEGAS - выигрышную тройку моделей. Дизайн каждой модели, выпущенной лимитированной серией 250 экземпляров, вдохновлен ослепительным миром казино и самoй столицей развлечений.

Смокинг, колода карт, рулетка и зеленое сукно. В этот раз Дом Perrelet делает ставку на азарт и развлечения и представляет три новые модели из знаковой серии Turbine в 48-милимметровой версии XL: Turbine XL Poker, Turbine XL Playing With Fire и Turbine XL Roulette.

Модель Turbine XL Poker скрывает выигрышную комбинацию: титановая турбина, вращаясь с невероятной скоростью, одну за другой раскрывает расположенные веером карты, украшающие нижнюю поверхность циферблата, - пару семерок и два "флеш-рояля" пиковой и червовой мастей. Блеф и яркая победа!

Золотые лучи в модели Turbine XL Playing With Fire сверкают сквозь вращающиеся черные лопасти турбины, сдержанно подчеркивая золотистый блеск индексов и стрелок и прекрасно контрастируя с доминирующим корпусом черного цвета. В зависимости от скорости вращения турбины, золото, пробиваясь сквозь лопасти, мерцает отблесками благородного и изысканного оттенка, набирая обороты, блики золота сливаются воедино, создавая яркий оптический эффект.

Модель Turbine XL Roulette отдает должное королеве игорных залов. Красные и черные ячейки знаменитого "колеса фортуны" создают оригинальный узор на нижней поверхности циферблата и превращаются в идеального союзника, раскрывающего выигрышные числа. Часовая и минутная стрелки белого цвета напоминают о белоснежном шарике, запускаемом крупье: он притаился под турбиной на символической для Perrelet цифре 7. Делайте ваши ставки, господа!

Все модели коллекции Turbine XL Vegas представлены в стальном корпусе с покрытием из алмазоподобного карбона, с ремнем из черного каучука. Они оснащены мануфактурным калибром с автоматическим подзаводом P-331.

С коллекцией можно ознакомиться в бутиках Royal Collection: пр. Бюльбюля, 30 и ул. Ниязи, 5Б. Тел.: 493 40 84 и 492 76 56.