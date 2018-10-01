В филиалах Kapital Bank будут работать пенсионеры

В связи с 1 октября - Международным Днем пожилых людей Kapital Bank проводит очередной социальный проект. В рамках проекта пенсионеры будут обслуживать клиентов банка в столичных филиалах. Организация нового проекта проводится при участии инициативной группы "Üçüncü Bahar" ("Третья весна").

Во время проекта, который продлится 1 месяц, пенсионеры будут направлять посетивших филиалы пожилых клиентов по требующимся им услугам. Этот проект осуществляется в рамках программы банка "Könüllülər" ("Добровольцы").

"Как известно, Kapital Bank каждый год в преддверии Дня пожилых людей проводит для них различные мероприятия. После успеха прошлогодних мероприятий, посвященных финансовому просвещению, мы создали центр "Yaşa" ("Живи"). Пенсионеры, которые принимают участие в программе "Könüllülər", будут в основном обслуживать пожилых клиентов и помогать им в осуществлении банковских операций. Цель проекта заключается в том, чтобы повысить уверенность в себе пожилых людей именно за счет их обслуживания пенсионерами", - отметила Директор департамента маркетинга Kapital Bank Гюнель Фарзалиева.

Следует отметить, что организованный инициативной группой "Üçüncü Bahar" при поддержке Kapital Bank центр для пенсионеров "Yaşa" функционирует при Министерстве труда и социальной защиты населения. Центр расположен в департаменте Сабунчинского района Государственного фонда социальной защиты (поселок Бакиханов, ул. Я. Алиева, 1). В настоящее время более 300 человек являются активными членами центра и на каждый из тренингов присоединяется около 40-50 человек.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.