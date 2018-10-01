Взять кредит в "AccessBank"-е просто как дважды два!

Детские мечты начинаются на черной школьной доске. Помните белую пыль от мела на руке? Писали ли вы на доске "2x2"? С этими мечтами мы вышли в дальний путь, который называется жизнь. Мечты меняются, но наши герои остаются неизменными! Они - наши учителя!

Взять кредит в "AccessBank"-е стало для учителей просто как дважды два! Так, "AccessBank" начинает кампанию по наличным кредитам "2x2" по случаю 5 октября - Дня учителей. Воспользовавшись этой кампанией, которая пройдет с 1-го по 12-ое октября, учителя смогут получить кредит на сумму до 20 000 манатов без поручителя, с годовой процентной ставкой 22%.

Это не мечта, а реальность, дорогие учителя! Вы достойны самого наилучшего!

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