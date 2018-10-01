UNEC обновил прогнозы цены на нефть марки Azeri Light
1 октября 2018 13:48 390
UNEC обновил прогнозы цен на азербайджанскую нефть (Azeri Light) на мировом рынке в период с 2018 по 2020 годы, сообщает вуз в понедельник.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям данный прогноз.
Прогноз стоимости Azeri Light на мировом рынке (барель/доллар):
|
Год
|
Минимальная цена
|
Средняя цена
|
Максимальная цена
|
2018
|
62,9
|
75,04
|
85,1
|
2019
|
81,2
|
86,13
|
91
|
2020
|
93
|
97,22
|
104
Предыдущий прогноз UNEC и международных организаций приведен в следующей таблице:
|
Организация
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
прогноз
|
факт
|
прогноз
|
факт
|
прогноз
|
прогноз
|
прогноз
|
48,3
|
43
|
55,9
|
53
|
65
|
65
|
65,4
|
39,3
|
43
|
48,5
|
53
|
54,1
|
58,8
|
75,1
|
UNEC (Azeri Light)
|
51,5
|
47
|
59
|
55
|
75,04
|
86,13
|
97,22
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