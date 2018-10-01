UNEC обновил прогнозы цены на нефть марки Azeri Light

1 октября 2018 13:48

UNEC обновил прогнозы цен на азербайджанскую нефть (Azeri Light) на мировом рынке в период с 2018 по 2020 годы, сообщает вуз в понедельник.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям данный прогноз.

Прогноз стоимости Azeri Light на мировом рынке (барель/доллар):

Год

Минимальная цена

Средняя цена

Максимальная цена

2018

62,9

75,04

85,1

2019

81,2

86,13

91

2020

93

97,22

104

Предыдущий прогноз UNEC и международных организаций приведен в следующей таблице:

Организация

2016

2017

2018

2019

2020
 

прогноз

факт

прогноз

факт

 

прогноз

прогноз

прогноз
               

Всемирный банк

48,3

43

55,9

53

65

65

65,4

U.S. Energy İnformation Administration

39,3

43

48,5

53

54,1

58,8

75,1

UNEC (Azeri Light)

51,5

47

59

55

75,04

86,13

97,22

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