Пусть ваш первый кредит будет от Рабитабанка!

Для тех, у кого никогда не было кредита в Банке, Рабитабанк предлагает продукт "Первый кредит". Согласно условиям кредита, клиентам предлагаются наличные кредиты до 15. 000 манатов сроком 36 месяцев с годовой процентной ставкой всего 20 %.

Продукт "Первый кредит" от Рабитабанка предназначен клиентам, не имеющим кредитную историю, и предоставляет возможность получить кредит по выгодным условиям. Теперь вы можете получить свой первый кредит в кратчайшие сроки и с минимальной документацией, обратившись в любой из ближайших вам филиалов Рабитабанка.

Для получения более подробной информации о продукте "Первый кредит" и подачи заявления онлайн на получение кредита Вы можете перейти по ссылке http://bit.ly/ilk_kredit

Имеющий 25-ти летнюю историю Rabitabank, как один из крупнейших банков страны, предоставляет услуги своим клиентам филиальной сетью, включающей в себя 23 филиала и два отделения, а также посредством 65 банкоматов. Для получения более подробной информации о предоставляемых услугах, продуктах и выгодных кампаниях Банка достаточно посетить сайт www.133.az, относящийся к горячей линии банка 133 или позвонить в Справочный центр по номеру 133.

Youtube ссылка: http://bit.ly/ilk_video