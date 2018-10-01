Цены на нефть преодолели еще одну важную отметку
1 октября 2018 23:43 150
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,6% и по состоянию на 22:29 (GMT+4) составила $85,02 за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные биржи.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $85 за баррель 3 ноября 2014 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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