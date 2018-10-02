Новинка в мире верхней одежды - OVER-ALL от Weekend Max Mara - ФОТО

OVER-ALL - так называется новый проект от Weekend Max Mara, посвященный верхней одежде для сезона осень-зима 2018. Это новый взгляд на конструкцию одежды для активного образа жизни, в которой удобство и защита от холода достигаются не в ущерб женственности и модным тенденциям.

Зимние куртки OVER-ALL изнутри утеплены особой подкладкой, именуемой "совершенное утепление", и способной усилить термо-свойства материалов, из которых сшита модель. Подкладка создана из трех видов тканей - шелка, шерсти и полиэстера, которые, будучи простеганными вместе, обеспечивают высокую термоизоляцию, при этом не утяжеляя саму модель и оставляя ее легкой и удобной. Этот новаторский подход позволил создавать приталенные и стильные модели, которые подойдут для всех случаев жизни.

Проект OVER-ALL предлагает широкий выбор стилей, на любой, самый притязательный вкус. При этом каждая модель имеет название, по своей главной особенности: модель с объемным шарфом, которую можно носить как налицо, так и наизнанку, называется "Двусторонняя", модель, существующая в миди и макси вариантах, а также с рукавами и без, называется "Комфорт", модель-трансформер со съемными рукавами называется "Парка", а модель, которая выпускается как в цветном, так и черно-белом варианте, называется "Напечатанная".

Ознакомиться с последней коллекцией и приобрести модели можно в бутике бренда по адресу: Пр-т Нефтчилер, 151, Port Baku Mall, 2-й этаж.

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