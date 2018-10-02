Новые поправки в бухгалтерское законодательство облегчат выход Азербайджана на зарубежные финрынки

Изменения в закон "О бухгалтерском учете", принятые в Азербайджане, помогут облегчить выход страны на зарубежные финансовые рынки и ускорить развитие рынка капитала.

Об этом во вторник на форуме под названием "Применение в Азербайджане новых стандартов бухгалтерского учета: Проблемы и перспективы" заявил советник министра по налогам Азербайджана по вопросам макроэкономического и экономического анализа Хагани Абдуллаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Изменения в законодательство помогут облегчить выход Азербайджана на зарубежные финансовые рынки, являясь в то же время фактором для повышения привлекательности страны для иностранных инвесторов и ускорения развития рынка капитала", - отметил Абдуллаев.

В свою очередь, глава бакинского офиса ВБ Навид Нагви отметил, что изменения в закон являются шагом в правильном направлении.

"Новые механизмы прозрачности дают уверенность иностранным инвесторам, позволяют бизнесменам получить возможность принимать более информированные решения", - сказал Нагви.

Отметим, что изменения в закон "О бухгалтерском учете", принятые четвертого мая на пленарном заседании парламента Азербайджана, предусматривают обязательное наличие профессиональных главных бухгалтеров на предприятиях, где контрольный пакет акций принадлежит государству, за исключением тех предприятий, чьи ценные бумаги торгуются на бирже, а также в прочих общественно значимых структурах, крупных субъектах предпринимательства, бюджетных организациях и публичных юридических лицах, публикующих годовой финансовый или консолидированный отчеты.

Бухгалтера, согласно поправкам, должны проходить соответствующее лицензирование. Ведение государственного реестра бухгалтеров, получивших соответствующий сертификат и аккредитацию профессиональной бухгалтерской организации, обеспечивается соответствующим органом исполнительной власти.

Поправки также предусматривают ликвидацию правил упрощенного ведения бухгалтерского учета в субъектах малого и среднего предпринимательства, ликвидацию статей о создании Консультативного совета по бухгалтерскому учету и регулированию его деятельности, в связи с отказом от положений по применению национальных стандартов бухгалтерского учета.

Изменения также подразумевают переход субъектов бухгалтерского учета, действующих в стране, на международные стандарты бухгалтерского учета.

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