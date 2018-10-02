Procter & Gamble и АФФА подписали соглашение о партнерстве

"Футбол - это один из самых массовых видов спорта, который играет неоценимую роль в здоровом воспитании молодого поколения. Наряду с оказываемой развитию футбола в Азербайджане государственной поддержкой, его популяризации среди граждан должны помогать и такие известные населению компании, как P&G. По этой причине мы высоко оцениваем поддержку азербайджанского футбола компанией Procter & Gamble, продукция которой сегодня имеется практически в каждом доме", - заявил генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов на церемонии подписания соглашения о партнерстве между АФФА и компанией Procter & Gamble.

В ходе мероприятия было отмечено, что договор охватит игры национальной сборной на отборочных турах Лиги наций УЕФА и Чемпионата Европы. Генсек АФФА подчеркнул, что национальная команда, играющая в группе D Лиги наций УЕФА, с особым усердием готовится к предстоящим матчам. Так, азербайджанская сборная встретится в Баку 14 октября с командой Мальты, а 17 ноября - Фарерских островов. "Каждый знак оказываемой нам поддержки делает нас сильнее. За это мы благодарим всех, кто находится рядом с нами", - сказал Эльхан Мамедов.

Главный директор компании Procter & Gamble по Кавказу Дейер Куртасланоглу отметил, что партнерство между P&G и АФФА посвящено 20-летию деятельности компании в Азербайджане. "За минувшие 20 лет компания Procter & Gamble внесла большой вклад в экономическую жизнь Азербайджана. Однако мы никогда не ограничивались только вкладом в экономику. Наша цель - влиять на жизнь людей посредством наших социальных проектов, значимого партнерства. Поддержка спорта - основная часть нашей программы здоровья и гигиены, охватывающей широкие круги населения. В числе осуществленных нами социальных проектов поддержка спорта занимает особое место. В нашем понимании здоровое общество начинается с массовости привлечения к спорту детей и молодежи. Мы преследовали именно эту цель, оказывая поддержку нашей команде во время Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, став официальным партнером первых Бакинских Европейских игр в 2015 году, поддержав азербайджанскую сборную на Играх исламской солидарности в 2017 году. Цель нашего партнерства с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана заключается в поощрении желания молодежи заниматься спортом. В рамках партнерства для брендов Gillette и Head & Shoulders будут сняты рекламные ролики с участием наших футболистов. Благодаря широкой трансляции, эти ролики наряду с поддержкой национальной сборной также станут способом популяризации футбола", - сказал главный директор компании P&G по Кавказу.

О другой причине партнерства с АФФА Дейер Куртасланоглу сказал следующее: "Большинство наших товаров помогает людям решать ежедневные бытовые вопросы, позволяя им быть увереннее в себе. Мы - официальный партнер уверенности в себе и для национальной сборной команды Азербайджана. За каждой победой стоит уверенность в себе. Веря в себя, можно выйти победителем из любой, даже самой тяжелой схватки. Мы желаем нашей сборной успеха и новых побед!"

О Procter & Gamble (P&G)

Продукцию P&G используют приблизительно 5 миллиардов человек по всему миру. Компания является владельцем одного из самых мощных ассортименов продукции, состоящего из таких надёжных, качественных и передовых брендов, как Pampers®, Tide®, Ariel®, Head & Shoulders®, Always®, Pantene®, Fairy®, Blend-a-med®, Oral-B®, Gillette®, Safeguard®. Представительства P&G действуют приблизительно в 70 странах мира. Для получения более подробной информации о компании P&G и её брендах и прочитать самые свежие новости, посетите сайт www.pg.com