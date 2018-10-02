SOCAR и китайская BGP учредили совместное предприятие - ФОТО

Азербайджанская госкомпания SOCAR и китайская BGP Inc, являющаяся дочерней компанией китайской национальной нефтяной компании CNPC, подписали договор об учреждении совместного предприятия, сообщает SOCAR во вторник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, подписи под документами поставили президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и президент BGP Гоу Лианг.

Отмечается, что СП займется проведением совместных сейсмических работ в Азербайджане и на Каспии.

"Сегодня SOCAR, наряду с использованием современных технологий во всех сферах, также применяет альтернативные методы для разведки новых месторождений и стабилизации уровня добычи. Создание совместного предприятия привнесет новый взгляд в эту сферу и станет хорошим залогом для взаимовыгодного обмена опытом между специалистами двух стран", - отметил Ровнаг Абдуллаев, слова которого приводятся в сообщении SOCAR.

Отметим, что шестого июня SOCAR и BGP Inc. подписали меморандум о взаимопонимании по налаживанию сотрудничества, включающий изучение возможностей создания СП для оказания геофизических услуг. Договор был подписан в результате переговоров, проведенных в рамках реализации меморандума.

BGP Inc. находится в 100-процентном владении CNPC. Основная сфера деятельности компании - проведение разведочных работ на суше, в промежуточных зонах и на море, в том числе получение, обработка и интерпретация сейсмических данных, полученных при проведении сложных операций, производство сейсмического оборудования и оказание сопутствующих услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.

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